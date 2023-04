Si vive una situazione contrastante a Napoli in quest’ultimo periodo. Nonostante una stagione strepitosa da parte di Spalletti e i suoi calciatori con uno scudetto in arrivo e i quarti di finale di Champions conquistati, qualcosa comunque turba i tifosi del. Riguarda la situazione che si è venuta a creare allo Stadio Diego Armando Maradona, perché, vero simbolo di una tifoseria e le immagini che tutti si aspettano di vedere sono quelle di un intero stadio che festeggia lo scudetto pienamente colorato d’azzurro.​LA PROTESTA - Ecco che. Questa sera la sfida contro il Milan alle 20:45, ma già dalle 16:30 si sono ritrovati migliaia di tifosi nei pressi di Piazzale Tecchio, a pochi metri dallo stadio. Tantissime bandiere che sventolano, fumogeni ed è stata. Iniziativa per protestare proprio contro questi divieti. Tanti cori, tra cui anche un messaggio nei confronti del presidente del Napoli: