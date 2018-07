"Arrivano sia Sabaly che Arias? Non arrivano tutti e due, non possono arrivarne due. Uno arriva, vero. Arias? "Chi vivra vedrà". Parola di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Intanto, secondo quanto riferito da Sky Sport, domani Sabaly sarà a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche che faranno luce sulle sue condizioni. Intanto Arias si è preso 24 ore per decidere se accettare o meno l'offerta degli azzurri.