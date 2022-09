Vittoria importante del Napoli a San Siro contro il Milan. 1-2 il risultato finale e il vice allenatore degli azzurri, Marco Domenichini, ha parlato ai microfoni di DAZN:



LA PARTITA - "È stata una partita difficile contro un ottimo Milan. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, poi siamo riusciti a far girare palla trovando anche degli sbocchi sulle fasce. La squadra ha dimostrato carattere, voglia di vincere e siamo molto contenti".



RASPADORI O SIMEONE - "Raspadori è più un giocatore da palleggio, che viene in contro e sa smistare. Simeone attacca la profondità, va a pressare. Il mister oggi ha ritenuto fosse migliore giocare con Raspadori per maggior palleggio anche se non ci siamo riusciti. Sono due giocatori importanti che anche se non giocano dall'inizio possono fare la differenza".



ZERBIN - "Ha dimostrato ultimamente di fare molto bene. Gioca a tutta fascia e difende anche bene. Abbiamo preferito far entrare lui anziché altri calciatori che avranno spazio nelle prossime partite".



SPALLETTI - "Il mister era contento però rimproverava a qualcuno determinate cose che secondo lui non erano state fatte bene".



SCUDETTO - "Ogni domenica cerchiamo di fare il massimo e vedremo cosa potremo fare. Siamo una squadra giovane e dobbiamo lavorare tanto ancora. Oltre che le tante novità".



ANGUISSA - "Anguissa riesce a tirare fuori qualcosa in più da trasmettere alla squadra ma la crescita è generale, si riesce a compensare la personalità che abbiamo perso".