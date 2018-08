Come si legge dal Corriere dello Sport: "Luperto, intanto convocato in Under 21, torna in Val di Sole, l'idea comune è “presentarsi” ad Ancelotti prima di un nuovo prestito, stavolta in Serie A. Ma il calcio è imprevedibile e così Luperto - impiegato come terzino data l'assenza di Mario Rui (per il Mondiale) e Ghoulam - convince Ancelotti, lo strega per quella maturità che stona con l'età, e il Napoli cambia idea, lo blinda ed informa i club interessati (oltre all'Empoli s'erano informati Frosinone, Chievo e la stessa Sampdoria) della sua incedibilità. Presto arriverà anche il rinnovo di contratto, con scadenza fissata nel 2023, semplicemente un nuovo inizio dal quale ripartire. La strada è già tracciata".