In caso di cessione di Zielinski per il quale sta insistendo il West Ham, il sogno del Napoli per rimpiazzare il polacco si chiama Dominik Szoboszlai. Lo racconta Il Mattino, secondo il quale l'obiettivo del club è quello di prendere almeno 35 milioni dall'addio di Zielinski e investirne circa 30 per provare a prendere l'ungherese dal Lipsia.