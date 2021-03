Oggi è sceso in campo Victor Osimhen con la sua Nigeria. L'attaccante del Napoli è stato impegnato nella sfida per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa contro Lesotho.



La Nigeria ha vinto per 3-0 e in due gol c'è stato lo zampino di Osimhen che ha trovato prima il gol del vantaggio al 23' e poi ha fornito l'assist per il raddoppio. Il giocatore è stato in campo per 76 minuti.