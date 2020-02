In vista della prossima estate la sfida fra Napoli e Torino in programma sabato avrà anche due intrecci di mercato. Secondo Tuttosport al patron De Laurentiis piace da tempo Andrea Belotti che resta un obiettivo concreto se Mertens non dovesse rinnovare, ma fra gli obiettivi c'è anche Salvatore Sirigu che potrebbe prendere il posto della coppia Ospina-Meret.