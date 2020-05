Gli uomini di Gattuso sono tornati ad allenarsi ieri a Castel Volturno. Tre gruppi suddivisi in tre campi diversi per riuscire a lavorare con le dovute distanze.



Ecco arrivare anche un'iniziativa da parte del Napoli per tutelarsi. Tuttosport infatti oggi racconta della presenza di una telecamera a bordocampo e tre droni che hanno volato sopra il campo per tutta la durata di allenamento. Ci sarà una doppia utilità, perché serviranno anche per tenersi al riparo da eventuali accuse di non aver rispettato i protocolli.



Sul file video è possibile verificare che tutti i giocatori hanno lavorato al massimo in quattro su ognuno dei tre campi, mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando anche il più banale contatto.