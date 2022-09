Diversi dubbi di formazione per Luciano Spalletti in vista di Napoli-Torino. Molti di questi verranno sciolti in seguito all'allenamento di oggi, testando le condizioni di qualche giocatore acciaccato e qualcun altro di rientro dagli impegni con le Nazionali.



L'incognita più grande riguarda il ruolo di esterno destro offensivo. Politano è reduce dal problema alla caviglia che sta smaltendo ma non è ancora pienamente recuperato. Bisognerà capire le condizioni di Lozano, che ha avuto noie muscolari negli ultimi giorni. Scalda così i motori Alessio Zerbin: il classe '99 è pronto per guadagnare la sua prima maglia da titolare in Serie A. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.