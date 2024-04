Napoli, duro scontro Di Lorenzo-Juan Jesus: spunta il retroscena sul ritiro

Clima turbolento in casa Napoli. Tutto frutto di una stagione fortemente deludente, a partire dai cambi in panchina, passando per le cessioni e i rimpiazzi che non sono stati all’altezza. La situazione è delicata, la gli azzurri faticano ad uscire da questo momento e si vedono sempre più crepe. Difficile prendere provvedimenti che possano ribaltare la situazione, anche se un tentativo è stato fatto con un breve ritiro. Definito non punitivo ma costruttivo da Calzona, per ritrovarsi tutti insieme. Ma la tensione aumenta ed ecco emergere un retroscena degli ultimi giorni che rappresenta il momento così delicato.

SCONTRO INTERNO - La sconfitta di Empoli per il Napoli ha portato De Laurentiis a riflettere sulle conseguenze. Si è discusso di un ritiro imminente, che alla fine si è ridotto a soli due giorni a Caserta, partendo da venerdì. C’è però chi non era d’accordo, come Anguissa e Juan Jesus che hanno chiesto di annullare il ritiro. Una mossa che non è piaciuta a Di Lorenzo, che si è sentito scavalcato in quanto capitano. Da lì un duro confronto tra lo stesso Di Lorenzo e Juan Jesus. Lo spogliatoio del Napoli continua a vivere con enorme difficoltà.