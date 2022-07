Il mercato del Napoli non è troppo entusiasmante per i tifosi azzurri. Gli addii sono di spessore e solo un colpo ad effetto sarebbe capace di infiammare nuovamente la piazza. Il nome giusto potrebbe essere quello di Dybala, nel mirino della società partenopea.



Il Napoli ci prova, pronta un'offerta da 6 milioni per lui, ma c'è un nodo da sciogliere per portare Dybala in azzurro. È quello dei diritti d'immagine, con l'argentino che non ha intenzione di cederli e De Laurentiis dovrebbe fare un'eccezione unica per lui. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.