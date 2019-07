Il futuro di James Rodriguez resta avvolto dal mistero. L'attaccante colombiano vuole lasciare il Real Madrid, ma non è ancora chiaro dove andrà a giocare nella prossima stagione. Nei mesi precedenti, il suo nome è stato accostato alla Juventus, anche se i bianconeri non hanno mai affondato il colpo. Al contrario, Napoli e Atletico Madrid hanno deciso di fare sul serio. Attualmente, secondo quanto riportato da Marca, i Colchoneros sembrano in vantaggio anche sugli azzurri.