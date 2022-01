L'emergenza Covid e l'enorme diffusione di positività tra i giocatori ha costretto le ASL di riferimento a bloccare le trasferte di diversi club. Cosa che non è accaduta al Napoli, che è andato a Torino per sfidare la Juventus con l'ok da parte dell'ASL Napoli1.(si tratta diessendo stati a contatto con i diversi positivi emersi in casa Napoli negli ultimi giorni.Assenti, infatti, i positivi Meret, Malcuit, Mario Rui, Osimhen, Lozano, oltre a Luciano Spalletti. Non c'è neanche l'infortunato Fabián Ruiz e i giocatori impegnati in Coppa d'Africa, ovvero Koulibaly, Anguissa e Ounas.- L'allarme iniziale riguardavache rischiano di saltare questo big match. Alla fine però. Che sia con loro o senza le scelte sono praticamente obbligate. Tra i pali giocherà il portiere titolare,. Difesa a 4 che vedrebbesulle fasce, mentrecentralmente. Dovesse mancare il kosovaro, verrebbe adattato Di Lorenzo in mezzo con l'inserimento di Zanoli sull'out di destra. Mediana composta da(il primo verrebbe sostituito da Elmas, che però ha un solo allenamento post Covid nelle gambe)., nonostante il polverone mediatico per il suo accordo con il Toronto, giocherà largo a sinistra,sulla fascia opposta.agirebbe tra le linee a sostegno dicome unica punta. Il belga, nella peggiore delle ipotesi che vedrebbe il polacco out, si abbasserebbe alle spalle di. Le alternative, oltre Zanoli, Elmas e Petagna, saranno(portiere, 2002),(portiere),(difensore, 2002),(difensore, 2002) e(centrocampista, 2003).(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Domenichini.(4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne; Petagna. All. Domenichini.