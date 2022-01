Il campionato è di nuovo in balia delle, quasi due anni di esperienza non sono stati sufficienti a studiare una strategia, una legge, una regola per impedire questa, interpretando situazioni simili all’interno di una squadra in modo differente: così vengono fermate, non il(ad esempio). Esattamente il contrario di ciò che dovrebbe accadere in ogni campo, ma soprattutto nello sport: l’eguaglianza di trattamento è una condizione fondamentale per una competizione equa e corretta. Invece da noi non è così e, che sembrano più vittime che responsabili di una situazione grottesca.In mezzo a tante Asl che vanno ciascuna per conto proprio, emerge quella di. Unica e imbattibile. Il comunicato con cui ha affrontato il caso della squadra azzurra è. Contiene tutto e il suo contrario. Il Napoli può partire, ma deve provvedere “a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio”.E come? E a quale titolo e con quali competenze? Non solo: se non lo fa in modo ritenuto adeguato, ne risponde di fronte alla giustizia? Intantotogliendosi un peso.Ma non è nemmeno questo il passaggio piùnel comunicato dellabensì quello che rimanda al punto 1 delladel Ministero della salute del 30 dicembre. Una disposizione secondo la quale - tra l’altro - ci sono alcuni soggetti cheanche se hanno avuto un contatto stretto con un positivo. Tra questi ci sono coloro i quali hanno ricevuto la dose, quindi molti dei giocatori del Napoli (con l’eccezione di, che infatti non potranno giocare). C’è però una condizione da rispettare: i soggetti in questione, quelli che non sono obbligati mettersi in isolamento,per almeno 10 giorni. Insomma: se si vuole rispettare questa circolare, come la legge impone,. Vi sembra normale?@steagresti