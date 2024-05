Il gol di Success in pieno recupero vede svenire il successo del, assente ormai da un mese, per una squadra ottava in classifica e che subisce reti ormai da 16 match. Rimangono tre giornate per limitare i danni e centrare la qualificazione in Europa, ma la società è già impegnata alla ricerca del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Stefano. L’attuale tecnico rossonero - sempre più fuori al progetto Milan - vede scendere ancora la quota, ora fissata a 1,65 dagli esperti, per un suo arrivo in Campania durante l’estate, in netto vantaggio sulla coppia Vincenzo Italiano e Antonio Conte, vista a 3,25, con Gasperini appena fuori dal podio virtuale a 4 volte la posta.

I partenopei, campioni d’Italia un anno fa, vogliono ritornare già dal prossimo campionato a competere per il vertice: un altro tricolore per il Napoli si gioca a 10, in netto ritardo sul bis dell’Inter, dominatrice in quota a 1,60, seguita dal duo Milan-Juventus proposto a 4,50.