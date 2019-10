Un'emergenza. Non può essere definita altrimenti l'improvvisa moria di terzini che ha colpito il Napoli che, tra infortuni e lasciti dell'ultima finestra di mercato, si trova in evidente difficoltà in una particolare zona del campo. Il grave incidente occorso a Malcuit priverà Ancelotti di una preziosa pedina fino al termine della stagione: una tegola molto pesante che va ad aggiungersi al recente problema muscolare accusato da Mario Rui e alle scelte operate dal tecnico nei confronti di Hysaj e Ghoulam. Il primo, a lungo sulla lista dei cedibili e alla fine rimasto ma relegato nelle retrovie, il secondo ancora fortemente condizionato dai postumi della triplice operazione al ginocchio subita nelle ultime due stagioni.



PALLINO GRIMALDO - Anche contro l'Atalanta, una partita che può rappresentare una svolta (in un senso o nell'altro) per il campionato del Napoli, Ancelotti dovrà ricorrere a molta fantasia, riportando verosimilmente Di Lorenzo a destra e allargando sulla corsia opposta Luperto. Il mercato di gennaio è ancora relativamente lontano, ma la sensazione è il ds Giuntoli si muoverà in entrata soltanto in caso di reale opportunità nel rapporto qualità/prezzo. Difficile pensare che in una sessione particolarmente insidiosa e corta come quella invernale, qualche club di livello si privi di un giocatore a prezzi di saldo. Tra i profili accostati negli ultimi mesi al Napoli in tema di terzini sinistri è sempre rimasto nei radar il nome di Alejandro Grimaldo, laterale classe '95 di scuola Barcellona e attualmente al Benfica. Contratto in scadenza nel 2021 e clausola di 40 milioni di euro, il vero ostacolo da aggirare al tavolo della trattativa col suo club di appartenenza. Più defilata, al momento, la pista che conduce all'esterno del Genk, avversario affrontato recentemente in Champions League, il danese classe '97 Joakim Maehle.



TORNA HYSAJ? - La sensazione prevalente è che il Napoli, che a breve riavrà a disposizione Mario Rui e che a questo posto potrebbe tornare a coinvolgere Hysaj, giocatore in grado di occupare entrambe le caselle sulle corsie laterali, possa decidere di rimanere così com'è, destinando eventuali investimenti di mercato in altri reparti. Arriva l'Atalanta e per Ancelotti sarà ancora emergenza, ma salvo colpi di scena la rivoluzione a sinistra è rimandata alla prossima estate.