Arrivato nell'estate del 2019, l'esperienza di Kostas Manolas con la maglia del Napoli è arrivata alla fine. Il difensore ex Roma è pronto per fare ritorno ufficialmente a casa, in Grecia. A dir la verità è già tornato ieri, con un volo dall'aeroporto di Capodichino.



LA CESSIONE - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il suo futuro sarà l'Olympiacos, nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità, la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club per tre anni. Un trasferimento posticipato, dato che Manolas è stato ad un passo dallo stesso Olympiacos già quest'estate, ma non se n'è fatto più nulla. Il Napoli incasserà circa 2-3 milioni di euro e soprattutto alleggerirà il monte ingaggi con il giocatore che "costava" 4 milioni a stagione. Manolas ha già sostenuto e superato le visite mediche ed ecco anche l'accordo trovato tra le due società.