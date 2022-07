Dopo gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia il Napoli è pronto per ufficializzare il terzo acquisto. Si tratta di Leo Ostigard che arriva dal Brighton a titolo definitivo e lo scorso anno è stato in prestito al Genoa. Difensore norvegese classe '99, il Napoli lo paga 5 milioni di euro più 4 di bonus.



LA CHIUSURA - In gran segreto De Laurentiis ha chiuso la trattativa. Mancano gli ultimissimi dettagli (formalità) con il Brighton per l'ufficialità, però intanto Ostigard oggi ha sostenuto le prime visite mediche a Villa Stuart. Domani potrebbe essere già a Dimaro per gli ultimissimi giorni di ritiro del Napoli in Trentino. Proprio nel pomeriggio di domani gli azzurri scenderanno in campo per affrontare il Perugia in occasione della seconda amichevole precampionato, così la mattina non si svolgerà l'allenamento. Ostigard potrebbe svolgere la seconda parte di visite mediche in quest'occasione.