Ottavo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. La squadra è scesa in campo per l'allenamento pomeridiano di fronte a quasi 1500 tifosi. Tanto calore da parte dei sostenitori, che hanno accompagnato la sessione dagli spalti.



Dopo una prima fase tra torello e attivazione, la squadra si è dedicata a diverse partitelle a tema. Prima a uno e due tocchi nella metà campo, successivamente a tocco libero in tre quarti di campo. Osimhen in forma smagliante, ha messo a segno una tripletta. Kvaratskhelia, nella squadra avversaria, ha infiammato il pubblico con grandi giocate. C'è stato qualche minuto di preoccupazione con Meret che è andato in uscita bassa ed è stato colpito alla mano da Lozano. Allarme rientrato, con l'estremo difensore che ha terminato regolarmente la sessione d'allenamento. A differenza di Olivera che è tornato a lavorare a parte.