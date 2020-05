Andrea Belotti continua a essere uno dei giocatori di proprietà del Torino più seguiti dalle altre società. Sulle tracce dell'attaccante si erano messe nelle scorse settimane la Fiorentina e il Napoli ma, da parte di Urbano Cairo, non si è registrata al momento nessuna apertura alla cessione: anche per questo motivo la società partenopea sembra ora aver allentato la presa.



Resta invece forte l'interesse della Fiorentina per il Gallo: per convincere Cairo a cedere il capitano del suo Torino, Rocco Commisso dovrà però offrire ben più dei 40 milioni di euro proposti la scorsa estate.