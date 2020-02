Mancano poco più di due settimane alla grandissima sfida, Napoli-Barcellona. Cresce già l'attesa in città per vedere gli uomini di Gattuso sfidare Messi e compagni.



Tante polemiche per i prezzi tutt'altro che accessibili, ma i tifosi del Napoli risponderanno comunque presenti. Da oggi c'è la possibilità per i non abbonati di acquistare i biglietti. Così i supporters partenopei da questa mattina hanno dato vita a file chilometriche per acquistare i tagliandi. Già dalle 6 del mattino numerosissimi tifosi in attesa che aprissero i punti vendita.



Dopo mezz'ora dall'apertura, la Curva B superiore era già esaurita. Non ci è voluto troppo per andare verso un veloce riempimento (ancora non totale) degli altri settori. Si va dunque verso il tutto esaurito, con alcune disponibilità ancora in Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo e le Curve inferiori.