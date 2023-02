È un anno speciale quello che sta vivendo il Napoli. Le possibilità di portare a casa il terzo scudetto della storia azzurra sono più che concrete. Lo dice il +15 in classifica sull'Inter seconda, così come il dominio in campo che dimostra la squadra di Luciano Spalletti partita dopo partita.



In città la scaramanzia è stata un po' abbattuta e si pensa anche ad un'eventuale festa scudetto. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il sindaco di Napoli, Manfredi, ne hanno già iniziato a parlare. Il Comune vorrebbe pianificare i festeggiamenti con il club, ipotizzando una diretta televisiva con un maxischermo da fare in piazza Plebiscito e con un piano traffico ad hoc per quella giornata. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.