Il Napoli è a un passo dallo Scudetto. Per seguire in diretta la festa della città, Nexting, start-up napoletana fondata nel 2017, fornirà a tutte le televisioni del mondo una diretta dell’evento. TV e siti web potranno andare su www.scudettonapoli2023.com e accedere ai servizi di live streaming. L'azienda ha posizionato telecamere in sei punti nevralgici della città: Stadio Diego Armando Maradona, Piazza del Plebiscito, Posillipo, Forcella, Largo Maradona (Quartieri Spagnoli) e Lungomare di Napoli.