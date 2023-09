In occasione della prima di Champions contro il Braga, Garcia ha dovuto far fronte alload oggi riferimento vero della difesa azzurra. Infortunio per lui, ma adesso i problemi aumentano perchéIl centrale brasiliano ha riportato un risentimento muscolare che lo costringerà a saltare la trasferta di domani di Bologna. Scelte obbligate, dunque, per il tecnico francese che ora può contare solo sued eventualmente Di Lorenzo pronto ad adattarsi in quella posizione. Dunque, è arrivato il momento del giocatore che è stato acquistato per prendere il posto di Kim.- Se il sudcoreano lo scorso anno è stato lanciato immediatamente in campo e non ne praticamente mai più uscito, non vale lo stesso per. Quest'ultimoUn problema al ginocchio che si portava dietro dai tempi del Bragantino pare averne condizionato l'avvio in azzurro. Quindi nEppure proprio a Marassi è statoma l'infortunio di Rrahmani ha rimandato il tutto (Garcia non ha voluto cambiare, rispetto alla sfida precedente entrambi i centrali)., i primi passi li ha mossi in Champions in Portogallo per difendere il risultato nel recupero.- Due partite, alla fine, erano state messe nel mirino. Natan sarebbe stato titolare al massimo per l'infrasettimanale al Maradona contro l'Udinese. Gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus danno a Garcia solo l'ex Bragantino e Ostigard come centrali di difesa.il sostituto di Kim,A meno che non nasca una nuova idea già vista in passato:. Soluzione, al momento, ipotizzabile solo a gara in corso. Natan scalpita, tutto pronto per la prova del... 3, di numero e di fatto.