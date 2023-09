Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli. Infortunio per Amir Rrahmani che aveva già saltato la sfida di campionato contro il Genoa per precauzione ma tempo dieci minuti di gioco e ha dovuto dare forfait nell'impegno successivo di Champions con il Braga. Oggi il difensore kosovaro si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.



TEMPI DI RECUPERO - Rrahmani ha già iniziato la riabilitazione per tornare quanto prima a disposizione di Garcia. Nel frattempo si inizia a fare una stima delle gare che salterà. Circa 10-15 giorni di stop per lui e sarà costretto a saltare almeno tre partite. Out contro il Bologna, nel turno infrasettimanale con l'Udinese e poi contro il Lecce. La speranza è quella di recuperarlo in occasione di Napoli-Real Madrid, in programma martedì 3 ottobre al Maradona. Sarà seguito giorno dopo giorno lo sviluppo delle sue condizioni e non è da escludere che si possa protrarre per ulteriore tempo, magari saltando il match di Champions e anche quello con la Fiorentina di domenica 8 ottobre, rivedendolo così direttamente dopo la sosta per Verona-Napoli.