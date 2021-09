Gli azzurri hanno conquistato quattro vittorie su quattro piazzandosi per una notte al primo posto in classifica con dodici punti. Dopo la vittoria di ieri dell'Inter a Firenze c'è bisogno di trovare il contro sorpasso con il quinto successo di fila a Genova contro la Samp. Prestazioni vincenti e convincenti, anche in Europa League si può parlare di un bel Napoli che ha pareggiato in casa del Leicester ma meritando chiaramente una vittoria in Inghilterra.Il tecnico di Certaldo lavora da poco con questa squadra e sembra già conoscerne tutti i segreti, pregi e difetti. Durante il ritiro di Dimaro è stato fatto solo un piccolo lavoro, viste le tante assenze per i giocatori impegnati con le Nazionali. Da inizio agosto, a Castel di Sangro, è partito il vero percorso di Spalletti da allenatore azzurro.A partire dalla, conritrovato,trattenuto a tutti i costi,incisivo tra le linee edecisivo (ha portato due punti in più al Napoli). L'evoluzione non è solo negli uomini, ma anche nellatrasmessa dall'allenatore e dai dettami tattici. Questa squadra oggi è sempre piùdando degli strappi alla gara capaci di mettere l'avversario sempre in grossa difficoltà. C'è un altro valore aggiunto,Non si vedevano schemi di livello su palla inattiva da tanto tempo. Contro l'Udinese è stato messo in campo tutto il frutto del lavoro: due schemi molto interessanti che hanno generato i gol di- I difensori, così, si trasformano anche in. Prima di tutto però c'è un atteggiamento lì dietro di spessore:che dà copertura e sicurezza a tutto il reparto con interventi sontuosi e atteggiamenti da vero leader. Anche se si tratta di poche partiteIn coppia con lui,non ha minimamente fatto rimpiangere il miglior(non quello che ha affrontato la Juve). Tutt'altro, l'ex Verona ha anche messo a segno il gol dello 0-2, mentre Koulibaly quello dello 0-3.sempre contro l'Udinese, quando al San Paolo segnarono Tonelli e Albiol nel 4-2 finale e sulla panchina azzurra c'era, segnale che ci sono dei cambi all'altezza. In più sono vicini al rientro giocatori importanti come, che andranno ad arricchire un centrocampo che si sta comportando alla grande., già tra i convocati e presto potrà dare una grossa mano anche in campo. Un altro innesto non da poco, è Dries, che rappresenta unaA gennaio servirà tutta la sua qualità, dato che Osimhen partirà (come Koulibaly e Anguissa) per giocare la Coppa d'Africa. C'è un altro giocatore che però rappresenta ancora un grosso rebus,Dopo l'infortunio del 2017 non è mai tornato su quei livelli incredibili, ma già riaverlo al 50% sarebbe fondamentale per dare un'alternativa sull'out mancino a Mario Rui. Parlando di innesti viene spontaneo pensare anche a due risorse in più di spessore, ovvero, già protagonisti in queste prime gare., frutto della fame accumulata da parte dell'ex Inter e Roma (tra le tante) in questi due anni di stop.