Eljif Elmas con ogni probabilità sarà un nuovo calciatore del Napoli, ormai si aspetta solo l’ufficialità della chiusura dell’operazione. In molti considerano il suo acquisto un altro colpaccio sullo stile di quello che ha portato in maglia azzurra Fabian Ruiz. Il gioiellino macedone nasce il 24 settembre del 1999 a Skopje nella capitale più popolosa della Macedonia, oggi Macedonia del Nord, ma le sue origini hanno radici in Turchia.



La giovane stella del Fenerbahce, che tanto piace a mister Ancelotti, ci mette poco a farsi notare e a soli 14 anni passa in patria dal Forza Vardar al Rabotnicki. Qui inizia la sua esperienza nel calcio che conta: milita nel club per due stagioni dal 2016 al 2018 collezionando un bottino di 44 presenze condite da 7 gol e 8 assist. Si fa notare e i primi a capire le potenzialità del ragazzo sono i turchi del Fenerbahce che lo prelevano per soli 500.000 euro. E’ nel club turco che però il giocatore fa la differenza. In un campionato più competitivo e in una squadra dalla grande storia e tradizione. In questa stagione colleziona 40 presenze stagionali condite da quattro reti e in una della stagioni più dure dei canarini gialli riesce a mettersi in mostra tanto che il suo valore di mercato sale sensibilmente. Il Napoli lo dovrebbe prendere per 15 milioni più 3 di bonus ed Elmas sarà così la cessione più costosa della storia del club turco visto che la più ricca è per ora quella di Moussa Sow per 16 milioni tre stagioni fa.



NAZIONALE



Elmas entra da subito anche nel giro della Nazionale, fa tutta la trafila fino ad arrivare in nazionale maggiore ancor prima di aver compiuto 18 anni. Esordisce nella gara tra Macedonia e Spagna valida per le qualificazioni al Mondiale Russo del 2018. Con la casacca della sua nazionale ha già collezionato 2 reti con una doppietta inflitta alla Lettonia.



IN CAMPO



Destro naturale, 1.82 cm di altezza per un centrocampista offensivo il cui idolo è Goran Pandev. La sua vera qualità però è la duttilità. Seppur giovane infatti Elmas in questi anni ha giocato quasi in ogni parte del campo dal centrocampo in avanti. Nelle ultime due stagioni agli ordini di Ersun Yanal ha giocato come mezz’ala oppure da interno.