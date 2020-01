Il Napoli è sempre più in crisi. Evidente la spaccatura nello spogliatoio, dove si sono formate delle fazioni che non aiutano il lavoro di Gattuso. Da una parte ci sono alcuni senatori (Callejon, Mertens, Allan, Koulibaly), dall'altra chi rivendica il rinnovo del contratto come Milik, Maksimovic e Zielinski. Qualcun altro è distratto dalle voci di mercato (Fabian Ruiz e lo stesso Koulibaly), mentre i più giovani e gli ultimi arrivati (Meret, Di Lorenzo, Lozano, Elmas e Luperto) sono stati travolti dalla gran confusione che ha preso il sopravvento nello spogliatoio. La società sta già correndo ai ripari sul mercato e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli e De Laurentiis stanno già pianificando una rivoluzione per la prossima stagione.