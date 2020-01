Il Napoli ha chiuso il colpo Diego Demme che arriva a titolo definitivo dal Lipsia per una cifra complessiva di 13 milioni di euro bonus compresi. Il giocatore è arrivato nella serata di ieri in Italia e questa mattina si è presentato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami medici di rito propedeutici alla firma dei contratti.



10.00 VISITE IN CORSO - Demme è arrivato a Villa Stuart dove si sottoporrà ai controlli medici e dove sosterrà anche l'idoneità per il Coni dato che il giocatore arriva da un campionato estero. Nel pomeriggio è atteso negli studi della FilmAuro per firmare il contratto.



09.30 LE CIFRE - Il Napoli ha chiuso l'operazione che porta a Demme a titolo definitivo. Al Lipsia andranno 10 milioni di euro di parte fissa con bonus fra i 2 e i 3 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale.