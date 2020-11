Solo nella giornata di venerdì Gattuso ha ritrovato tutti i giocatori rientrati dalle Nazionali. Non ci sono in gruppo Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, risultati positivi al Covid-19. Il resto del gruppo nella giornata di ieri si è sottoposta ai tamponi presso lo stadio San Paolo prima di scendere in campo per l'allenamento.



Questa mattina sono arrivati gli esiti dei tamponi di ieri. Tutti negativi al Covid-19 i risultati degli esami effettuati ieri al gruppo squadra, che così potrà regolarmente scendere in campo questa sera contro il Milan.