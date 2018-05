Il presidente del Napoli, De Laurentiis affronta il tema allenatore al Corriere della Sera: "Sarri può andare via? Con lui ho già parlato del contratto, mi ha chiesto di aspettare. Se decidesse di restare sarei contento, altrimenti ne prendo atto e faccio valere i miei diritti (la clausola, ndr). Da ottobre ci guardiamo attorno sia in Italia che in Europa. Simone Inzaghi, Giampaolo e Semplici: le soluzioni sono tante, bisognerà fare la scelta giusta. Antonio Conte sarebbe un colonnello perfetto per far rispettare le regole. Non abbiamo paura di andare avanti, con o senza Sarri".