Domani avrà inizio la nuova stagione per il Napoli con la partenza verso Castel di Sangro e il primo allenamento nel pomeriggio. Non ci sarà Petagna, positivo al Covid-19, che dovrà rispettare le due settimane di quarantena.



LA NOVITA' - In vista della partenza di domani i giocatori azzurri oggi si sono sottoposti ai tamponi presso lo Stadio San Paolo di Napoli. C'era grande attesa per una delle novità del nuovo Napoli, Victor Osimhen, accolto da una quindicina di tifosi fuori dallo stadio. L'ultimo a sottoporsi al test è stato il terzino Kevin Malcuit.



CAMBIO DI PROGRAMMA - Non ci sarà il ritiro precedentemente previsto perché l'hotel che avrebbe dovuto ospitarli (Hotel Britannique) chiuderà per 48 per un caso sospetto di Coronavirus all'interno della struttura. Così i giocatori, dopo aver effettuato i test, sono rientrati a casa e si ritroveranno domani per la partenza.



