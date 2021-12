Il tecnico di Certaldo è convinto di poter arrivare sul podio a fine stagione con questo gruppo. Lavoro e concentrazione massima dedicata al campo, al mercato ci penserà la società. Chiaramente qualche speranza la conserva anche lui:da diverse settimane con l’agenzia che cura gli interessi del talento del Borussia Moenchenglabdach per capire se ci sono i margini per impostare un’operazione già in questa sessione di mercato invernale o rimandare l’offensiva alla prossima estate.- Neuhaus è una mezzala che colpisce molto per personalità e visione di gioco. La sua grande intelligenza tattica e le sue doti tecniche gli permettono, all’occorrenza, di agire anche da centrocampista centrale e da trequartista. Può essere un jolly in caso di necessità.Sul contratto del classe 1997 è prevista una clausola rescissoria da 45 milioni di euro maGiuntoli fiuta l’affare, Neuhaus può diventare il colpo a sorpresa del Napoli.