Allarme giallorosso. Josè Mourinho anche contro la Sampdoria ha evidenziato i problemi di una rosa ristretta per la Roma. In questi ultimi mesi lo ha detto in tutte le lingue, ora si aspetta almeno due colpi sul mercato: un esterno destro e un centrocampista centrale. Se per il primo ruolo la gara ha ancora tantissimi partecipanti, per il secondo abbiamo un favorito:. I contatti vanno avanti spediti da diverse settimane tanto che il ragazzo avrebbe confidato ad alcuni amici di essere convinto che da gennaio vestirà la maglia della Roma.L’Hoffenheim è ormai entrato nelle ordine delle idee di perdere Grillitsch. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo luglio.Tiago Pinto è attivo su questa pista e sono attesi aggiornamenti prima della fine dell’anno.Maldini e Massara avevano parlato a lungo con i suoi agenti prima di virare su Adli del Bordeaux, un’operazione poi chiusa negli ultimi giorni del mercato estivo.