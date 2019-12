Uno dei ruoli in cui il Napoli si è fatto trovare colpevolmente scoperto è quello di regista. Con il 4-4-2 di Carlo Ancelotti si è provato ad arginare con un incontrista ed un giocatore di fantasia come Fabián o Zielinski. Ma gli effetti non sono stati eccezionali. Ora con Gattuso si ritorna al 4-3-3, ma il primo esperimento di Allan vertice basso non è riuscito come il neoallenatore del Napoli sperava.



Per il mercato di gennaio circolano tanti nomi, serve tappare quel buco quanto prima. I nomi oramai sono i soliti noti: con Amrabat praticamente bloccato per giugno, il primo obiettivo in questo mercato di riparazione è Lucas Torreira. Ma non solo, perché Giuntoli resta vigile sulle piste che porterebbero ad uno tra Berge (Genk), Lobotka (Celta Vigo) e Soumaré (Lille). Operazioni non semplici già per gennaio, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi due.