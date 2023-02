Letteralmente imprendibile con delle sembianze da fenomeno. Perché solo così si può definire Kvaratskhelia che è arrivato a quota 12 gol in stagione ( 2 realizzati in Champions League) con 14 assist. Il tempo ci dirà se siamo di fronte a un top player assoluto o a un campione. E il Napoli vuole che questo tempo, lungo, sia tutto tinto di azzurro. La scadenza attuale è al 2027 e verrà, probabilmente, allungata di una stagione. Ma De Laurentiis sa che la vera partita si giocherà sulle cifre che andranno riviste al rialzo.- Khvicha, attualmente, guadagna 1,1 milioni di euro a stagione.. D’altronde Kvaratskhelia sta trascinando il Napoli verso lo scudetto e va premiato. Anche per provare a rendere meno pericolose le sirene che stanno suonando dalla Premier League tra Manchester City e Liverpool.