Delineato il cronoprogramma del Napoli che parte per Miami in vista del doppio confronto con il Barcellona: come racconta il Corriere dello Sport, alle 8.30: tutti in pullman, direzione aeroporto, da dove il charter del Napoli arriverà in Florida nove ore dopo. Si aggregheranno a a Miami Allan ed Ospina, che cominceranno gli allenamenti. Il rientro in Italia è previsto per il giorno undici, all’alba, perché la squadra ripartirà immediatamente dopo la gara di ritorno della «Liga-Serie A» con il Barcellona.