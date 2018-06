La Spal ha offerto 8 milioni al Napoli per riscattare il centrocampista Grassi, per il quale è pronto un quinquennale da 800mila euro a stagione e a salire. Passi avanti anche per il difensore centrale Silvestre (Sampdoria) e il ritorno di Bonifazi (Torino), mentre in attacco si attende una risposta della Juve per il prestito del gioiellino Kean. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la fascia destra fari su Dickmann (Novara), a centrocampo la Spal è in vantaggio sul Cagliari per Valdifiori (Torino).