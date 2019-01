Il mercato del Napoli è già orientato all'estate. A gennaio partirà solo il centrocampista croato Rog, in prestito probabilmente al Siviglia. L'obiettivo per la prossima stagione è Lozano. Il ds Giuntoli ha già parlato del 24enne nazionale messicano del PSV Eindhoven con il suo agente Raiola. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis è pronto a offrire 30 milioni di euro più Younes per accontentare Ancelotti.