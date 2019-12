Il Napoli cerca un rinforzo sul mercato di gennaio per il centrocampo di Gattuso. Il direttore sportivo Giuntoli ha già contattato l'Arsenal per il regista uruguaiano Torreira, 23 anni ex Sampdoria e Pescara. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'offerta prevede un prestito di 18 mesi per 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato ad altri 27 milioni.



ALTRI NOMI - Una pista alternativa porta al 21enne norvegese Berge del Genk, seguito pure dal Liverpool. In vista della prossima stagione avanza la trattativa con l'Hellas Verona per il 23enne marocchino Amrabat.