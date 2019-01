Il Corriere dello Sport spiega la strategia del Napoli per acquistare Barella dal Cagliari: “Non resta che confermare l’incontro con il ds rossoblù Carli per i prossimi giorni a Milano e poi lavorare in vista dell’estate. I contatti andati in scena finora, in un solo concetto, non hanno lanciato l’affare in orbita: si ammicca, si chiacchiera e si attende di riunirsi intorno a un tavolo per mettere sul piatto offerta e prospettive. Un discorso valido per tutte le parti in causa, anche perché su Barella, vale la pena ripeterlo, è fortissima soprattutto l’Inter. In attesa del prossimo incontro Giuntoli-Carli, e ovviamente dei fondamentali colloqui presidenziali tra De Laurentiis e Giulini, il manager di Nicolò, Alessandro Beltrami, una proposta al Cagliari l’ha già formulata: 20 milioni di euro più i cartellini di Rog e Ounas. Una valutazione importante, molto, che tra denaro e materiale umano supera i 40 milioni”