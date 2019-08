Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Milik ha un problemino di natura muscolare da qualche giorno, dalla trasferta negli Stati Uniti. Anche ieri ha lavorato a parte, nulla di particolarmente grave all’adduttore ma considerando che la Fiorentina è dietro l’angolo e che lui in questo periodo ha fatto lavoro specifico, è facile pensare che si possa vedere Dries Mertens in attacco. Senza Milik è il belga l’unica punta vera. Per il polacco sono stati degli anni difficili, tra infortuni e forza mentale per reagire: tanti gol, ma anche critiche e perplessità nonché il mercato che vede il Napoli alla ricerca di un centravanti.