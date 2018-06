Come riporta Il Mattino: "L'ufficializzazione di Meret, per motivi di bilancio, potrà avvenire solo dal primo luglio. La cifra complessiva sborsata dal Napoli si aggira attorno ai 28 milioni di euro, con la valutazione dell'estremo difensore della Nazionale individuata in 25 milioni - bonus compresi - e quella di Karnezis di poco superiore ai 2,5 milioni. La scelta azzurra di avere a disposizione due portieri non è legata unicamente alla giovane età di Meret, ma anche ai problemi fisici che lo hanno accompagnato nell'ultima stagione a Ferrara, costringendolo a saltare numerose partite. Con una riserva di sicuro affidamento come Karnezis, Ancelotti può far maturare quello che viene considerato, assieme a Donnarumma e Perin, l'erede di Gianluigi Buffon".