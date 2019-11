Secondo la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis adirà il Collegio Arbitrale: "Le lettere, con tanto di ricevuta di ritorno, sono state spedite ieri pomeriggio, dalla sede dello studio di Bologna dell’avvocato Mattia Grassani. Raccomandate con le quali è stata chiesta l’attivazione del Collegio arbitrale per avviare i procedimenti con la richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo per tutti i giocatori ad eccezione di Allan e Insigne per i quali, dicevamo, De Laurentiis chiederà il 50 per cento. Il giudizio del Collegio sarà inappellabile e dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio. Oggi, la squadra partirà per Liverpool dove, domani sera, giocherà per accedere agli ottavi di finale di Champions. Al loro ritorno i giocatori troveranno le missive con le richieste di multe alle quali ciascuno si appellerà attraverso i propri legali"