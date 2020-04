Vittorio, direttore di Libero, si è scagliato, ancora una volta, contro il sud e i meridionali, definendoli, a Fuori dal Coro, programma in onda su Rete 4, “inferiori in molti casi”. E in alcune edicole di quel sud tanto bistrattato da Feltri si è deciso di non vendere più il quotidiano diretto dal giornalista bergamasco: “In questa edicola dal 23 aprile non è più in vendita il quotidiano Libero.. Ci voglia scusare il direttore Feltri”.