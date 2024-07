AFP via Getty Images

continua la preparazione precampionato del Napoli. Gli azzurri, dopo il primo ritiro di Dimaro-Folgarida, adesso sono impegnati nel secondo ritiro di Castel Di Sangro. Lavoro in Abruzzo che è iniziato il pomeriggio del 25 luglio. Ora L’obiettivo è L’amichevole in programma domani, 28 luglio, presso lo Stadio Teofilo Patini. L’avversario di turno sarà il Klubi Sportiv Egnatia, club albanese.



LE ULTIME - il Napoli arriva a questa terza amichevole con due successi alle spalle. Prima il 4-0 Rifilato all’Anaune Val di Non, poi il 3-0 Al Mantova ne ho promosso in Serie B. Ora il tempo di un nuovo test, che Vedrà in campo anche chi è di rientro dagli impegni con le nazionali. Conte Sembra avere intenzione di continuare con il suo 3-4-2-1, Al quale si è affidato fino ad ora. Tra i pali ci dovrebbe essere la staffetta tra Meret e Caprile. L’idea sembra essere quella di mischiare un po’ le carte, considerando anche la condizione atletica ancora non Ideale di chi si aggregato solo da due giorni. Così in difesa potrebbe essere il momento di Rafa Marín, Rrahmani e Natan. Sulle fasce a centrocampo Di Lorenzo e Spinazzola. In mezzo, però, dovrebbe ricomporsi la coppia Anguissa-Lobotka. Politano e Kvara, attesissimo, a supporto di Simeone. SpazioJ per tanti giocatori Anche a gara in corso. Meno che per Victor Osimhen, che Quasi quasi sicuramente sicuramente non sarà neanche in panchina, in attesa dell’offerta Del PSG.

Meret; Rafa Marín, Rrahmani, Natan; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

(3-5-2): Sherri; Dulysse, Malota, Xhemajli; Fangaj, Ahmetaj, Aleksi, Lushkja, Aliyev; Aibrahimoglu,Doukouo. All. TetovaNapoli-Klubi Sportiv Egnatia, fischio d'inizio domenica 28 luglio ore 20:00, sarà visibile sulla piattaforma OneFootball, disponibile su qualsiasi dispositivo mobile, pc o smart tv. Occorrerà acquistare il Napoli Summer Pass, che comprende la visione di tutte le amichevoli estive degli azzurri o comprare la singola partita in Pay per View (in entrambi i casi su One Football) al costo di 6,99 euro.