Eljif Elmas è alla sua miglior stagione con la maglia del Napoli. Il centrocampista macedone ha messo a segno 7 gol e 6 assist in 40 presenze stagionali fin qui. Lo stesso ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



ATALANTA-NAPOLI - "Siamo andati a Bergamo ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sapevamo che era difficile, ma abbiamo giocato la nostra partita. E fortunatamente abbiamo portato a casa i 3 punti".



IL GOL - "Bellissimo per me e per la squadra, un contropiede eccezionale".



SCUDETTO - "Vogliamo vincere tutte le partite. Ci abbiamo sempre creduto nello scudetto, siamo una grande squadra, il nostro mister è grande. Crediamoci fino alla fine".



FIORENTINA - "C’è entusiasmo nel gruppo, ci stiamo allenando bene, pensiamo solo alla sfida di domenica".



SPALLETTI - "Voglio molto bene al mister, sono cambiate molte cose, l’importante è vincere le partite con un po’ di cazzimma".



ITALIA-MACEDONIA - "Stavo in tribuna, per il mio Paese è stato un sogno vincere contro l’Italia, mi è dispiaciuto per Lorenzo e gli altri italiani del Napoli".



RUOLO - "Mi manca solo giocare da portiere, posso giocare in tutti i ruoli, trequartista mi piace molto, ma anche esterno sinistro. In Nazionale gioco anche libero".



NAPOLETANI - "Avverto il calore dei napoletani. Pandev mi ha spiegato come si vive il calcio a Napoli. Spero di poter vincere qui per vedere la festa dei tifosi".