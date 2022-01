Mancano due giorni al prestigioso impegno tra, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti arriverà a Torino parecchio incerottata, ma lo stesso tecnico toscano non potrà esserci in quanto è risultato positivo al Covid-19 e resterà dunque a casa.. In primis saranno fuori, impegnati in Coppa d'Africa. Out causa Covid Lozano, Osimhen, Elmas e gli ultimi positivi Malcuit e Mario Rui (quest'ultimo squalificato). Pochi superstiti, dunque, con tredici giocatori di movimento più i tre portieri.- Sembra paradossale, ma in una sfida del genere gli uomini a disposizione del vice Domenichini saranno contati come non mai. Tra i pali il problema non sorge, conpronto a dare il suo solito contributo. In difesa c'è l'emergenza più grande, vista l'assenza di Koulibaly, il nuovo acquisto (Tuanzebe ad un passo) non ancora arrivato, Mario Rui squalificato e Malcuit positivo al Covid-19. Scelte praticamente obbligate:centrali,sulle fasce, anche se l'algerino non gioca titolare esattamente da dieci mesi (7 marzo 2021 contro il Bologna). In mediana Fabián Ruiz ancora non sembra al meglio dopo l'infortunio, in attesa toccherà aagirà come al solito tra le linee e in avanti le scelte appaiono praticamente obbligate:sull'out di destra,prima punta esulla fascia sinistra. Sarà una sfida delicata per il capitano, che tra qualche giorno firmerà il contratto con il Toronto e si troverà a giocare quasi da ex calciatore del Napoli. Le alternative a gara in corso sarebbero, dunque, Zanoli, Fabián Ruiz e Petagna, oltre i portieri Meret e Marfella.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp: Meret, Marfella, Zanoli, Fabián Ruiz, Petagna.- Con soli tre giocatori di movimento in panchina,Con i campionati giovanili momentaneamente fermi c'è questa prospettiva che prende sempre più forma. I ragazzi che potrebbero rientrare tra i convocati sono Davide, difensore classe 2002 e capitano della Primavera del Napoli, Coli, centrocampista classe 2002 ex Milan, Giuseppe(2003) e Antonio(2002), entrambi esterni offensivi.