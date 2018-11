(calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo dell'undicesima giornata di campionato inAncelotti fa turnover anche in mezzo al campo, dove giocano titolari Rog e Diawara, facendo rifiatare Allan e Hamsik. In panchina anche Ospina, Albiol, Mario Rui, Callejon e Milik. In attacco spazio alla coppia di "piccoletti" Insigne e Mertens. Martedì al San Paolo arriva ilper uno scontro diretto chiave inNAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysay, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit; Fabian Ruiz, Rog, Diawaram Zielinski; Mertens, Insigne. (A disp. Ospina, D'Andrea, Albiol, Ghoulam, Mario Rui, Allan, Hamsik, Callejon, Ounas, Milik). All. Ancelotti.EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli, Acquah, Bennacer, Traore; Krunic, Ucan; Caputo. (A disp: Terracciano, Fulignati, Brighi, Veseli, Zajc, La Gumina, Pasqual, Untersee, Capezzi, Marcjanik, Rasmussen, Mraz). All. Andreazzoli.