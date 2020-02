Il Napoli Primavera affronterà domani l'Empoli allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore per la 19esima giornata di campionato. Il match avrà inizio alle ore 15.



I convocati di Angelini: Bozhanaj, Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Mamas, Marrazzo, Potenza, Sami, Sgarbi, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.



Ancora fuori Manzi per squalifica e Senese per infortunio. Prima convocazione anche per Bozhanaj, trequartista albanese proprio ex Empoli.